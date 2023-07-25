İzmit’i D-130 kara yoluna bağlayan Ömer Türkçakal Bulvarında üstyapı yenileme çalışmalarına başlanırken, itfaiye binasının önü de trafiğe kapatıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kent ulaşımında önemli bir güzergah olan, İzmit’i D-130 kara yoluna bağlayan Ömer Türkçakal Bulvarında üstyapı yenileme çalışmalarına başladı. Önemli arterlerden biri olan Ömer Türkçakal Bulvarında yapılacak çalışmalar için itfaiye binasının önü trafiğe kapatılırken, yol kapama işaretleri yerleştirildi. İzmit Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarının yenilenmesi çalışmaları çerçevesinde 20 bin 690 ton plent miks temel serimi, 10 bin 250 ton bitümlü temel, 8 bin 580 ton binder, 5 bin 350 ton aşınma asfalt serimi yapılacak. 8 bin metrekare mineral parke, 8 bin metrekare de mineral bordür döşenecek Ömer Türkçakal Bulvarı, itfaiye binası önünden Yuvacık Sapağına kadar yenilenecek.