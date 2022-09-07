Pazarlama faaliyetleriyle şirket bütçelerinin ortalama yüzde 10’unu yöneten ‘En Etkin CMO’ (Chief Marketing Officer / Baş Pazarlama Yöneticisi) araştırmasının sonuçları açıklandı. Uludağ İçecek AŞ’nin CMO’su, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl, BMI Business School tarafından hazırlanan araştırmada danışma kurulunun oylama ve değerlendirmeleri sonucunda ‘En Etkin CMO’lar arasında yerini aldı.

Pazarlama faaliyetleriyle şirket bütçelerinin ortalama yüzde 10’unu yöneten ‘En Etkin CMO’ (Chief Marketing Officer / Baş Pazarlama Yöneticisi) araştırmasının sonuçları açıklandı. Uludağ İçecek AŞ’nin CMO’su, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl, BMI Business School tarafından hazırlanan araştırmada danışma kurulunun oylama ve değerlendirmeleri sonucunda ‘En Etkin CMO’lar arasında yerini aldı.

En Etkin 50 CMO listesinde yer alan yöneticilere son 3 yılda pazarlama bütçesinin genel bütçeye oranı soruldu. Farklı sektörlerden ulusal ve çok uluslu markaların listede yer alan CMO’ları, şirketlerinin toplam bütçesinin ortalama yüzde 10’unu yönetiyor. Ömer Kızıl’a ödülü, 22 Eylül’de gerçekleşecek CMO Summit 2022’de takdim edilecek.

İnovasyonlarla büyümeye devam

Türkiye’de ilk defa tüm içeceklerde koruyucuyu kaldıran ve yüzde 100 şeker pancarı kullanarak üretim yapan Uludağ İçecek, sektörde yaşattığı farklılıklarla her zaman ses getiriyor. İçecek sektöründe limonata kategorisini ortaya çıkaran marka, Dice Kayek tarafından tasarlanan kobalt mavisi cam şişeyle de klasik maden suyundan farklı olan Uludağ Premium’u dünya pazarına sundu.Uludağ İçecek, son olarak Az Şekerli Portakallı Gazoz’u tüketiciyle buluşturdu.

Hafızalarda yer eden sloganlarıyla pazara sunduğu ve farklı mecralardaki reklamlarıyla tanıttığı çok sayıda markalı ürünü, ürün markalarıyla isimlendirdiği spor etkinliklerinin yanı sıra yurtdışına da taşıdığı sanat ve spor sponsorluklarıyla da sektörünün öncüsü konumunda.