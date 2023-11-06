Eyüpsultan Belediyesi her kesimden müzikseveri bir araya getirdiği konserlerine devam ediyor. Ezgilerin usta ismi Ömer Karaoğlu, özgür Filistin vurgusu yaparak Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi’nde (EKSM) verdiği konserle unutulmaz bir geceye imza attı.

Eyüpsultan Belediyesi’nin müzikseverleri bir araya getirdiği etkinlikleri, Ömer Karaoğlu konseriyle devam etti. EKSM’de düzenlenen konserin başlangıcında Filistin’de yaşanan zulme dikkat çeken Karaoğlu, "Yaklaşık bir aydır bütün dünyanın gözü önünde Filistin topraklarında, Gazze’de aslında hiç de yeni olmayan bir vahşeti, katliamı, soykırımı görüyoruz. Hepimizin yürekleri acıyor, kanıyor. Bazen çaresizlik içinde olan biteni görüyor ve yerimizde duramıyoruz. Biz de olabildiği kadar dilimizle, hiç olmazsa kalbimizle bu zulme itiraz edeceğiz. Tarih akarken biz doğru yerde duracağız inşallah. Milletçe de bunun gayreti içerisindeyiz. Rabbim bu mücadeleyi Gazze’de inşallah er ya da geç zaferle neticelendirecektir. Buna da iman ediyoruz” dedi.

Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde eskimeyen ezgilerin güçlü sesi Ömer Karaoğlu, bu sefer gönüllere taht kurmuş ezgilerini özgür Filistin için söylerken müzikseverler de sanatçının tüm şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Konserin sonunda Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, sanatçıya çiçek takdim ederek “İnşallah buradan dualarımız Filistin’e Gazze’ye. Mutlaka bir çözümü olacaktır, mutlaka hak ettikleri cezayı alacaklardır. Çünkü Allah bizimle beraber” şeklinde konuştu.

Konser gecesinde ayrıca Eyüpsultan Kültür Merkezi’nin fuaye alanında Eyüpsultan Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde 20’ye yakın dernek, STK ve ve vakfın destekleriyle organizasyon düzenlendi. Gelirinin Gazze’ye gönderileceği etkinlikte Başkan Deniz Köken’de hem alış veriş hem de satış yaparak bu anlamlı organizasyona destek oldu.