Ünlü sanatçı Ömer Karaoğlu Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi’nde sevenleriyle bir araya geldi. Sevilen sanatçı, dillerden düşmeyen eserlerini Başakşehirlilerle birlikte söyledi.

Başakşehir Belediyesi, kültür sanat sezonu etkinlikleri kapsamında, yaptığı besteler ve seslendirdiği ezgilerle büyük beğeni toplayan sanatçı Ömer Karaoğlu’nu sevenleriyle bir araya getirdi. Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi’nde konser veren Karaoğlu, ilçe sakinlerine unutulmaz bir akşam yaşattı.

Karaoğlu söyledi, Başakşehirliler eşlik etti

Yoğun katılımın olduğu konserde Karaoğlu, “Şehit Türküsü”, “Arzuhal”, “Kuşlar” gibi dillerden düşmeyen eserlerini bu kez Başakşehirliler için seslendirdi. Müzikseverler de Karaoğlu’na şarkılarında eşlik etti. Karaoğlu, Başakşehir Belediyesi’ne ve konsere gelen Başakşehirlilere teşekkür ederek mutluluğunu ifade etti.