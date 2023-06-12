Kayseri Uluslararası Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi, Afyonkarahisar’da yapılan Okul Sporları Kriket Türkiye Şampiyonası’nda Türkiye Şampiyonu oldu.

Afyonkarahisar’da 32 ilin mücadele ettiği Okul Sporları Kriket Türkiye Şampiyonası’nda Kayseri’yi temsil eden Uluslararası Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi aldığı başarılı sonuçlar ile Türkiye Şampiyonu oldu. Geçen yılda aynı başarıya imza atan Uluslararası Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi böylece üst üste ikinci kez Türkiye Şampiyonu olmayı başardı.

Kayseri Gençlik ve Spor İlMüdürlüğü’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Üst üste 2. kez Türkiye Şampiyonu olan sporcularımızı ve antrenörleri Fatih Okur’u tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.