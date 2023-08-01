Hatayspor, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen 19 yaşındaki futbolcu Ömer Faruk Beyaz’ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Alman ekibi Stutgart’tan bir dönem Fenerbahçe forması da giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Ömer Faruk Beyaz’ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna dahil ettiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, “Bundesliga ekiplerinden Stuttgart forması giyen genç orta saha oyuncusu Ömer Faruk Beyaz ile satın alma opsiyonlu, 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladık” ifadelerine yer verildi.

Geride kalan sezonda Almanya 2. Lig temsilcilerinden Magdeburg’da kiralık olarak geçiren 19 yaşındaki futbolcu, 4 resmi karşılaşmada forma giyerken gol yada asist üretemedi.