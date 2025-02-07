Sivasspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, kariyerinde 3 farklı takımın başında Beşiktaş’a karşı oynadığı 7 resmi müsabakada sadece 1 galibiyet aldı.

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Sivasspor, yarın evinde Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Sivasspor’da Teknik Direktör Ömer Erdoğan’ın, siyah-beyazlılara karşı şansı tutmuyor.

Erdoğan; Hatayspor, MKE Ankaragücü ve Sivasspor’u çalıştırdığı dönemde Beşiktaş ile 7 resmi maç yaparken, 1 galibiyet aldı. Söz konusu müsabakalarda siyah-beyazlılar, Erdoğan’ın takımlarına karşı 3 galibiyet elde ederken, 3 karşılaşma da beraberlikle sona erdi.

Süper Lig’de 23 puanla 15. sırada yer alan Sivasspor, 32 puanla 7. sırada olan Beşiktaş’ı mağlup edip, ligde alt sıralardan kurtulmak istiyor.