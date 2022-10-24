MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, “Rakibe bu kadar pozisyon verdiğimiz maç hatırlamıyorum. Buradan çıkaracağımız çok ciddi dersler var” dedi.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, “Rakibe bu kadar pozisyon verdiğimiz maç hatırlamıyorum. Buradan çıkaracağımız çok ciddi dersler var” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Giresunspor’a konuk olan MKE Ankaragücü, penaltı golüyle öne geçtiği maçtan son dakikalarda yediği golle 1-1 beraberlikle ayrıldı. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktör Ömer Erdoğan, maçtan 3 puanla ayrılıp tırmanışa geçmek istediklerini ancak zeminin kendilerine ciddi problemler yaşattığını söyledi. Erdoğan, değerlendirmesinde, "Bu dönemde böyle bir zeminde oynamak, buna müsaade edilmesi de düşündürücü. Hep Türkiye’nin futbol kalitesinden konuşuyoruz ama maalesef bu konuda biraz daha kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Tabi Giresun’un bir avantajı bu zemini bizden daha iyi tanıdığı için buna uygun futbol tercih etti. İlk yarı özellikle sıkıntılar yaşadık. Oyun bir türlü giremedik. Bizim takımımız daha fazla pas oyunu oynayan, topa sahip olmaya çalışan, bazı varyasyonlarla hücum yapmaya çalışan ama bunu ilk yarı açıkçası çok yapamadık. Giresunspor’da özellikle bizim sol tarafımızı çok iyi kullanarak uzun toplarla orada ikinci topları kazanarak kenar ortalarda hücum yapmaya çalıştı. İlk yarı hem savunma kısmında çok etkisizdik. Aynı zamanda da hücum konusunda da ben geldiğimizden beri en etkisiz maçımız oldu. İkinci yarı hem bazı oyuncu değişiklikleriyle hem de saha içerisindeki bazı pozisyon değişiklikleriyle oyunun kontrolünü daha fazla elimize almaya başladık. Bu sahaya uygun oyunu biraz daha fazla tercih etmeye başlayınca bizde pozisyonlara girdik. Golü bulduk. Golün devamında girdiğimiz belki pozisyonları değerlendirsek daha önce maçı koparabilirdik ama maçın genelinde bakılınca açıkçası Giresun’un girdiği net pozisyonlar vardı. Maçın hakkı beraberlikti ama bu kesinlikle 1 puan bile sevindiriyor anlamına gelmiyor. Tam tersi bizim buradan çok ciddi şekilde özellikle geldiğimizden beri bütün maçları saysak bu kadar rakibe pozisyon verdiğimiz maç hatırlamıyorum. Ama dediğim gibi buradan çıkaracağımız çok ciddi dersler var.”

Karşılaşmada sergilediği performanstan dolayı kalecileri Gökhan’a teşekkür eden Erdoğan, “Kalecimiz Gökhan’a çok teşekkür ediyorum. Muazzam bir performans sergiledi. Biz buradan dersleri çıkarıp önümüzde çok önemli olan Hatayspor maçına var. İnşallah kendi evimizde 3 puanı alıp tırmanışa geçmek istiyoruz” dedi.