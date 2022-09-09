MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Corendon Alanyaspor maçının ardından, yaptığı açıklamada, farklı kazanacakları maçta 1 puana dahi üzülecekken, ellerinin boş döndüğünü söyledi.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Corendon Alanyaspor maçının ardından, yaptığı açıklamada, farklı kazanacakları maçta 1 puana dahi üzülecekken, ellerinin boş döndüğünü söyledi.

Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında MKE Ankaragücü, deplasmanda Corendon Alanyaspor’a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Ömer Erdoğan, “Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldığımızı düşünüyorum. Maçın geneline baktığımızda ilk dakikadan son dakikaya kadar çok iyi mücadele eden bir Ankaragücü takımı vardı. Kazandığımız toplarla çok çabuk hücuma çıkıp, çok net pozisyonlara girdik. Maalesef farklı kazanacağımız maçta, sonunda belki bir puan üzülecekken bugün elimiz boş dönüyoruz. Bu bizi çok üzdü” dedi.

“Sivasspor maçından galibiyet alarak takımı tehlikeli bölgeden çıkarmak istiyoruz”

İstedikleri oyunu oynadıklarını ifade eden Erdoğan, “Bundan sonraki süreç içerisinde umut veren çok şeyler oldu. Yeni gelen arkadaşlarımızın da tecrübesiyle, kalitesiyle inşallah Ankaragücü’nü önümüzdeki haftadan başlayarak Sivasspor maçından galibiyet alarak tehlikeli bölgeden çıkartıp daha iyi yere getirmek istiyoruz. Oyun anlamında Alanyaspor savunmadan pas yaparak çıkmaya çalışırken, aynı zamanda rakip takımı kendi sahasına çekip, savunma arkasında boşluklar bulmaya çalışan oyun anlayışı vardı. Biz de buna müsaade etmedik. Pas aralarını kapattık, iyi daralttık, aralarımıza giren oyunculara karşılık vererek istediğimiz oyunu oynadık” ifadelerini kullandı.

“Yarında itibaren Sivas maçı hazırlıklarına başlayacağız”

Sivasspor ile oynayacakları maçtan ilk galibiyetlerini almak istediklerini vurgulayan Teknik Direktör Ömer Erdoğan, “Bir tek eksik olan girdiğimiz net pozisyonları değerlendirebilseydik, bugün üç puanı alan taraf biz olurduk. Bu sonuca şaşırmazdım ama futbol, oluyor böyle şeyler. Daha çok çalışacağız. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Güzel bir mücadele sergilediler. Çok üzüldüler, bugün bunun üzüntüsünü yaşayacağız. Yarından itibaren Sivas maçı hazırlıklarına başlayacağız. İnşallah ilk galibiyetimizi taraftarımızın önünde alıp, milli maç arasına moralli şekilde girip sonrasında da daha hazır olmak istiyoruz. Buraya giren taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. 90 dakika boyunca maç sonunda oyuncuları çağırıp alkışladılar. Onlar da eminim sahadaki oynanan oyundan, mücadeleden memnunlar. Biz çalışmalarımızı devam ettireceğiz. İnşallah güzel günlere hep beraber yaşayacağız” şeklinde konuştu.