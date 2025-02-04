Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. hafta maçında Kocaelispor’u 2-0 mağlup eden Sivasspor’da Teknik Direktör Ömer Erdoğan, kadrolarını güçlendirmek istediklerini söyleyerek, "Belki 1-2 arkadaşla yollarımızı ayırıp kontenjan açabilirsek transfer yapmak istiyoruz. Bu süreçte oyuncunun sözleşmesini feshetmek de kolay değil" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. hafta maçında Kocaelispor’a konuk olan Sivasspor, sahadan 2-0 galip ayrıldı. Sivasspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, basın toplantında karşılaşmayı değerlendirdi. Erdoğan, "Galip geldiğimiz için mutluyuz. Oyuncularımı verdikleri mücadele için tebrik ediyorum. Rakip takım oyuncularını da tebrik ediyorum. Sahada güzel mücadele vardı. Kocaelispor için talihsiz başlangıç oldu. Çok erken 10 kişi kalınca ister istemez sıkıntıya girdiler. Maçın genelinde iyi mücadele ettiler, eksik kalmalarına rağmen. Biz de ligde fazla şans veremediğimiz oyunculara şans verdik. İlk 11’de başlayan ve sonradan giren oyuncularıma mücadeleleri için teşekkür ederim. Galibiyetle yolumuza devam edeceğiz. Bu galibiyetin sevincini yaşadıktan sonra Beşiktaş maçının hazırlıklarına başlayacağız. Kocaelispor’a da ligde, Süper Lig yolunda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"As oyuncularımızı korumak için böyle bir kadroyla çıktık"

Kupa maçlarına gösterilen özen ve oyuncu seçimleriyle ilgili sorulan soruya ise Erdoğan, "Yoğun maç trafiğine girince ister istemez as oyuncularınızı korumaya çalışıyorsunuz. Daha az süre alan oyuncularla maçlara çıkmaya çalışıyoruz. Ligde de rahat konumda değiliz. Önümüzde önemli bir maç var. Eyüpspor maçında uzun süre 10 kişi oynadık. Çok tempolu maçtan çıktık. Dinlenme fırsatımız çok olmadı. Bugün de aynı oyunculara şans versek sakatlık riski artardı. O yüzden böyle bir kadroyla çıktık. Oyuncularımın hepsine ‘Süper Lig oyuncularısınız. Fırsatı değerlendirin’ dedim. İyi niyetli mücadele ettiler. Tüm oyuncularımızı hazır hale getirmek için bu bir fırsat" yanıtını verdi.

"Deprem bölgesinde hala sıkıntılar var"

Ömer Erdoğan, 6 Şubat depreminin yıldönümüne de değinenrek, "Depremden önce 2 sene Hatay’da teknik direktörlük yaptım. Maalesef tanıdıklarım arasında da vefat edenler oldu. Ülke olarak çok büyük kaybımız oldu, duygusal olarak üzerimizden atamadık. Tekrardan vefat eden vatandaşlarımıza rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Orada hala zorluklar içinde hayat mücadelesi veren insanlar var. Ülkemiz, devletimiz yardımcı oluyor ama çok çabuk toparlanacak şeyler değil. Halk olarak o dönem birliktelik gösterdik ama orayı unutmamamız gerekiyor" diye konuştu.

"1-2 oyuncuyla yolları ayırıp, sonra transfer yapmak istiyoruz"

Son olarak transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Erdoğan, "Transferde en son Simic’i aramıza kattık, önce de Tolga ve Efkan’ı. Düşüncemiz de 4 veya 5 tane oyuncu katmaktı. Arayışlarımız devam ediyor. Bize yardımcı olabilecek yerli oyuncu havuzu da çok yok. Olanlarla iletişime geçtik ama sonuç alamadık. Yabancı kontenjanımız da şu anda dolu. Belki 1-2 arkadaşla yollarımızı ayırıp, kontenjan açabilirsek transfer yapmak istiyoruz. Bu süreçte oyuncunun sözleşmesini feshetmek de kolay değil" cümlelerin yer verdi.