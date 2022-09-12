Türkiye’nin en genç CEO’larından iş adamı Ömer Elaldı, son dönemlerde spor camiasında da adından söz ettirmeye başladı. Genç iş adamı Elaldı, “Sporcu ahlakı insan karakterinde çok büyük bir önem arz ettiği için nitelikli gençlik yetiştirmek adına spora ayrı bir önem, ayrı bir değer veriyoruz” dedi.

Türkiye’nin en genç CEO’larından iş adamı Ömer Elaldı, son dönemlerde spor camiasında da adından söz ettirmeye başladı. Genç iş adamı Elaldı, “Sporcu ahlakı insan karakterinde çok büyük bir önem arz ettiği için nitelikli gençlik yetiştirmek adına spora ayrı bir önem, ayrı bir değer veriyoruz” dedi.

Yaptığı çalışmalarda adını sıkça duyuran Hacıbaba Pastaneleri CEO’su Ömer Elaldı, sportif faaliyetlere ağırlık verdi. Amedspor’da Başkan Yardımcısı olarak göreve başlayan Ömer Elaldı aynı zamanda çeşitli spor branşlarında kulüplere sponsor olmaya devam ediyor. Elaldı, bu çerçevede yeni yetişen jenerasyonu teknoloji esiri değil de, reel sporcu olarak yetişmeleri için ve sporcu ahlakını bünyelerine yerleştirmek adına çalışmalarına hız kesmeden devam ettiriyor. Her zaman spor ve sporcunun yanında olduğunu belirten genç CEO Ömer Elaldı, “Malumunuz günümüzde gençlik çok kontrolsüz bir şekilde hem teknolojinin getirdiği olumsuzluklar hem de yaygın kötü alışkanlıkların tuzağına düşmektedir. Konuya bu çerçeveden baktığınızda sporun insan yaşamındaki, özellikle gençlerin yetişme sürecinde ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Bu nedenle Hacıbaba Pastaneleri olarak ve şahsım olarak sporun gelecek nesiller üzerindeki olumlu etkisini sunmak adına spor ve sporcuya desteklerimiz artarak devam edecektir. Yine bu çerçevede bölgemizin gururu olan Amedspor Futbol Kulübü ile başladığımız sporcuya ve spora destek maratonumuz aralıksız olarak devam edecektir. Bu destekleri sunarken hiçbir suretle ayrım yapmadan her branşa fayda sağlamak birinci dereceden şiarımızdır. Bir insanı dahi kötü atmosferlerden kurtarıp topluma kazandırabilirsek ne mutlu bize” diye konuştu.