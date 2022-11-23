Kamu Denetçiliği Kurumunca düzenlenen "Ombudsman Elazığlılarla Buluşuyor" konulu tanıtım toplantısı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Kamu Denetçiliği Kurumunca düzenlenen "Ombudsman Elazığlılarla Buluşuyor" konulu tanıtım toplantısı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Elazığ’da Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından “Ombudsman Elazığlılarla Buluşuyor" konulu tanıtım toplantısı düzenlendi. Bir otelde düzenlenen toplantıda sinevizyon gösterimi eşliğinde “İnsan Haklarının Korunması ve Tanıtımında Kamu Denetçiliği Kurumunun Rolünün Güçlendirilmesi” projesi hakkında bilgi verildi. Programda açıklamalarda bulunan Başdenetçi Şeref Malkoç, “Ombudsman, Anayasa ve yasadaki adı Kamu Denetçiliği Kurumu olarak geçmektedir. İdarenin eylem ve işlemleri ile tutum davranışlarını müracaat üzerine inceleyen, araştıran ve denetleyen bir kurum ve sonunda tavsiye kararı veriyor. Dünyada bunun yaygın adı ombudsmanlık olarak geçiyor. Bu kavramın nerden geldiğini anlatırsak; İsveç Kralı 12. Şah, Büyük İsveç İmparatorluğu’nu kurmak için Finlandiya’yı, Norveç’i ve Danimarka’yı işgal ediyor. Estonya, Letonya ve Polonya’yı alıyor. Amaç, Polonya üzerinde Moskova’yı zapt ederek Büyük İsveç İmparatorluğu kurmak. Moskova’da uzaktan gelen bir mermi ile yaralanıyor ve ordusu dağılıyor. Bahsettiğim tarih 1709. O dönem dünyanın en kudretli devleti Osmanlı Devleti’ydi. 17 milyon metrekare ile Osmanlı ile mukayese edilecek devlet yok. O kadar güçlü. O şah, Ruslardan korunmak için Osmanlı’ya sığınıyor. Tam 5 yıl 10 ay Osmanlı’da kalıyor. İsveç Kralı 12. Şah, Osmanlı’da kaldığı süre içerisinde İsveç’teki bozulan kamu düzeni ile ilgili idarecilerden çok sayıda şikayet alıyor. Osmanlı’daki sisteme bakıyor, idarecilere. Şikayet dilekçesinin padişaha kadar gittiğini görüyor ve bu sistem hoşuna gidiyor. İsveç Şahı oturup bunu kendine uyarlıyor. Bir emirname yazıp İsveç’e gönderiyor” dedi.

Tanıtım programı, daha sonra soru cevap bölümüyle devam etti. Programa Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç’un yanı sıra Vali Ömer Toraman, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Evren, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, ilçe kaymakamları, kamu ve STK temsilcileri ile muhtarlar katıldı.