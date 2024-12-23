Amasya’daki Oluz Höyük kazısında kuş şeklinde tasarlanıp pişirilmiş topraktan yapılmış 2 bin 100 yıllık asker düdüğü bulundu. Kazı Başkanı Prof. Dr. Şevket Dönmez, askerler arasında haberleşmede kullanıldığını düşündükleri düdüğün Roma’dan önce bölgede hüküm süren Mithridatlar Hanedanı’nın en güçlü kralı 6. Mithradates Dönemi’ne ait olduğunu açıkladı.

Basit bir ses çıkarma aleti değil

Üflenmesiyle birlikte çalışır haldeki düdüğün iki önemli özelliğinin olduğunu belirten İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk İslam Arkeolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Dönmez, “İlki basit bir ses çıkarma aleti olmayıp üzerinde bulunan 4 delikle beraber melodi oluşturma özelliğine sahip. İkinci önemi ise düdükler genelde asker düdüğü olarak Roma kültürüne mal edilen aletler. Fakat burada çıkan düdük M.Ö 1. yüzyıla ait.6. Mithridates Dönemi’ne ait. Bu düdükleri Roma’dan önce Anadolu’ya özgün krallıklarda kullanıldığını düşünüyoruz” diye konuştu.

Yabani bir kaza ya da angut kuşuna benziyor

Düdüğün kuş şeklinde tasarlanmasının Roma Dönemi’nde de görülen bir gelenek olduğuna değinen Dönmez, “Yabani bir kaza ya da angut kuşuna benzemesi bizim için çok şaşırtıcı değil. Çünkü Oluz Höyük’ün yanında Hitit Dönemi’nden beri bir göl olduğunu biliyoruz. Bu gölün ekosistemi zengin bir kuş cenneti olduğunu biliyoruz. Buradaki kuşların da Oluz Höyüklüler tarafından doğru biçimde gözlemlendiği, bazen çanak, çömlekler üzerine işlendiğini biliyoruz. Burada da Amasya’ya özgü endemik bir kuşun düdük üzerinde figürleştiğini söyleyebiliriz” şeklinde konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın uyguladığı ‘Geleceğe Miras Projesi’ çerçevesinde ilerleyen kazılarda bulunan asker düdüğünün temizlik ve konservasyon çalışmalarının tamamlanması sonrası Amasya Müzesi’ne teslim edileceği bildirildi.