Kahramanmaraş ve çevre illerde büyük yıkıma yol açan depremlerin ardından bölgeye hızla araç ve personel gönderen Gaziosmanpaşa Belediyesi, oluşturduğu mağazacılık sistemiyle depremzedelerin ihtiyaçlarını gideriyor.

Kahramanmaraş ve çevre illerde büyük yıkıma yol açan depremlerin ardından bölgeye hızla araç ve personel gönderen Gaziosmanpaşa Belediyesi, oluşturduğu mağazacılık sistemiyle depremzedelerin ihtiyaçlarını gideriyor.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler, 11 ili derinden etkiledi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı 6 Şubat’ta, ilk saatlerden itibaren tüm kurum ve kuruluşlar gibi belediyeler de bölge illerine yardım ulaştırmak için çalışmaya başladı.

Ülke genelindeki kurum ve belediyeler bölgeye hızla ekip sevk ederken, Gaziosmanpaşa Belediyesi de AFAD koordinesinde 20 arama-kurtarma görevlisi, 3 kamyon, 1 tır, 2 iş makinesi, 1 ambulans, 3 sağlık görevlisi, mobil fırın ve mobil mutfak ile çok sayıda destek personelini afet bölgesine gönderdi. Kahramanmaraş’taki deprem bölgelerine ulaşan belediye ekipleri, depremin ilk saatlerinden beri hem arama kurtarma çalışmalarına katılırken, hem de oluşturulan alanlarda depremzedelerin zaruri ihtiyaçlarını karşılayabilmek için alanlar oluşturdu.

Gaziosmanpaşa Belediyesinin, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde oluşturulan barınma alanlarında kalan vatandaşlara kahvaltı, yemek de dahil olmak üzere çeşitli ihtiyaç malzemeleri ulaştırırken; kent genelinde battaniye, ısıtıcı, yiyecek desteğini de sürdürdüğü bildirildi.

Alanda oluşturulan ve mağazacılık sistemi şeklinde işleyen sistem hakkında bilgiler veren Koordinasyon Sorumlusu Özbay Yağmurkaya, "Depremin ilk gününden itibaren ekiplerimiz buraya ulaştı. Bizim buradaki 60 kişilik ekibimiz sosyal market oluşturmak için buradalar. Burada oluşturduğumuz sistem deprem sonrası insanların uzun süre boyunca ihtiyaçlarını buradan karşılayabileceği, ihtiyaçlarını adres bilgisine dayalı yapılan çalışma ile mağazacılık sistemi kuruyoruz. Vatandaşların ihtiyaçlarını mobil şeklinde iletmesiyle bu siparişler kuryelerimiz tarafından çadır kentlere ulaştırılıyor. Bizim buradaki kurgumuz bu hizmetleri uzun süre sürdürebilmek, adaletli dağıtımı sağlamak. Burada ciddi ve güçlü bir ekiple bir aradayız" dedi.

"Büyük ve insanlık olarak fedakar bir ülkeyiz"

Alanda bulunan eşyalar hakkında bilgilere veren Yağmurkaya, "Çocuk ve bebek giyiminden, bütün yaş gruplarına ait kıyafet, züccaciye, ısıtıcı, katı yakıtlara kadar birçok organizasyon var. Aynı zamanda sıcak yemek dağıtan araçlarımız var. Ekmek fırınımız sürekli sıcak ekmek üretimi yapıyor. Burada bir markette ne bulunabiliyorsa her şey mevcut. Ülke olarak büyük bir ülkeyiz ve insanlık olarak da fedakar bir ülkeyiz. Hakikaten bu süreçte gördük ki büyük bir dayanışma var. Biz bu dayanışmanın daha iyi şekilde yapabilmek için buradayız. Çok kısa sürede toparlanacağız" diye konuştu.

İstanbul’dan gelerek Gaziosmanpaşa Belediyesinin oluşturduğu alanda yardım çalışmasına katılan Ferhat Tokdemir de yaşanan depremin il gününden itibaren burada çalıştıklarını dile getirerek, "Kahramanmaraş’a gelerek ekiplerimiz ve yardım tırlarımız ile birlikte seferber olmuş bulunuyoruz. İstanbul’dan getirilen tırlarla kadın, erkek, çocuk giyimleri, hijyen kitlerini ayrıştırıp çadır içerisinde oluşturulan raf sistemine kaydediyoruz ve bu sistemle depremzedelerin ihtiyaçlarını ulaştırıyoruz. Şehir merkezinde büyük bir yıkım olmuş ne yazık ki. Ama depremzedelerin moralini yüksek tutmak durumundayız. Yani evler, iş yerleri bir şekilde yapılır ama önemli olan insanlarımızı kazanmak" ifadelerini kullandı.