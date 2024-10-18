Olurun Ormanağzı Mahallesi’nde yaban keçileri, köy halkı tarafından özenle korunarak doğal ortamlarında dolaşmaya devam ediyor. Keçiler, yol kenarına inip Oltu Çayı’ndan su içtikten sonra tekrar dağlık alanlara geri dönüyorlar.

Ormanağzı köyü sakinlerinden Emrah Aydın, "Doğanın muhteşem görüntüsüne tanık oldum. Yaban keçileri su ihtiyaçlarını gidermek için yol kenarına inmişler. Onları korudukları için köylülerimi tebrik ediyorum. Her biri birbirinden güzel bu keçileri el birliğiyle koruyalım, bilinçsiz avcılık yapmayalım" dedi.

Köy sakinlerinden Hacı Sevinç ise "Doğamızın güzellikleri olan dağ keçileri, köyümüzün sembollerindendir. Bunları koruyarak gelecek nesillere aktarmalıyız" ifadelerini kullandı.

Doğanın güzelliklerini görüntülemeye gelen Erdal Olgun da, "Dağ keçilerini izlemekten büyük bir zevk aldık. Buraya geldiğinizde bu güzel canlıların fotoğraflarını çekin, sakın vurmayın. Onlar gerçekten doğanın bizlere emanetleri" diye konuştu.

Ormanağzı Mahallesi’nde yaban keçilerinin korunması, köylülerin doğaya olan duyarlılığının bir göstergesi olarak öne çıkıyor.