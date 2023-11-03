Olur Belediyesi tarafından Düğün Salonu, Kafe Restoran ve Seyir Terası" temel atma programı gerçekleştirildi.

Olur merkez mahallesinde 2.5 dönüm arsa üzerine 700 metrekare inşaat alanı, 1.5 dönüm oto parkı olacak modern düğün salonu temeli atıldı.

Düğün salonunun ihale bedeli 12 milyon 800 bin lira olarak açıklanırken düğün salonun 4 ay içerisinde yapımı tamamlanacağı belirtildi.

Olur Belediye Başkanı Sıddık Demircan, “Olur İlçemiz geç kalınmış yatırımlardan biri. Biz ilçemiz için ne gerekiyorsa en güzel şekli ile yapacağız” dedi.

Temel atma törenine Olur Kaymakamı Fahri Onay, Olur Belediye Başkanı Sıddık Demircan, kurum amirleri, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.