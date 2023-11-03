Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü, Olur Akdağ bölgesinde helikopterle adeta dağların röntgenini çekiyor. Vatandaşların meraklı bakışlarla izledikleri helikopterin altından asılan büyük bir halka ile Akdağ’da bölgenin jeofizik haritası çıkarılıyor.

Vatandaşlar iki gün boyunca defalarca Akdağ’ın bir ucundan girip diğer ucuna gidip dönen helikopterin önemli bir maden bulmasını umut ediyor. Oltu Yolboyu Mahallesi’nde helikoptere yakıt ikmali yapan görevliler çalışmalar hakkında bilgi vermedi.

Ormanağzı Mahallesi’nden Özkan Kurt, “Köyümüzün karşısında bir haftadan beri sabah erken saatlerde uçmaya başlayan helikopter gün batımına kadar devam ediyor. Helikopterden yuvarlak bir şey asılı bir şekilde uçuyor. Önceleri yangın var, Ayvalı Barajı’ndan su taşıdığını sandım ama baktık öyle bir şey de olmadığımı gördük. Dağın yüzeyinden bazen de alçalarak uçuyor, sanki dağa değecekmiş gibi, sanki dağın yamacını tarıyormuş gibi geldi, çok merak ettik” dedi.