Sakarya Büyükşehir Belediyesi, “Ölümü Sevdiren Adam” başlıklı ustalara saygı programıyla şehrin önemli değerlerinden Gündüzalp’i vefatının yıl dönümünde yad etti. Yazar Senai Demirci, “Hakikat heyecanını sonuna kadar yaşayan nadir insanlardandır” ifadelerini kullandı. Yazar Ömer Sevinçgül ise Gündüzalp’i “Ölümü en iyi anlayan isimlerden biri” olarak nitelendirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin önemli değerlerini ve isimlerini gerçekleştirdiği vefa programlarıyla hatırlıyor.Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Ekim Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında bu kez Sakarya’nın tanınmış yazarlarından olan, ilim ve sanat tutkunu gençlerin çok sevdiği Selim Gündüzalp’i bir ustalara saygı programında andı.

“Ölümü Sevdiren Adam: Selim Gündüzalp” program Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM) gerçekleştirildi. Etkinliğin konuşmacı misafirleri ise Yazar Senai Demirci ile Ömer Sevinçgül oldu. Şehirdeki kültür sanat dostları anma programına yoğun ilgi gösterdi. Konuşmacı yazarlar ve söz alan isimler, Selim Gündüzalp’in özellikle ölümü çok iyi anlayan, yaşayan ve hayatına bu hakikatle yön veren isimlerden biri olduğunu vurguladı. Gündüzalp’i tanıyan öğrencileri, dostları ve sanatçı arkadaşları O’nun örnek bir şahsiyet olduğunu hatırlatarak, hayatından kesitlerin binlerce kişiye örnek olduğunu ifade etti.

Senai Demirci, “Sözünü tekrarlamayan hakikat heyecanını sonuna kadar yaşayan nadir insanlardandır Selim abi. Hakikatin heyecanı dediğim şey şu, yüz göz olmuyorsun hakikatle. O seni sürekli heyecanlandırıyor, yeni doğumlar yapmana sebep olup yeni fikirler ve cümleler kurmana vesile oluyor” dedi.Yazar Ömer Sevinçgül ise, “Ölüm dediğin bir vesile, hepimizin başına gelecek. Önceden hazırlık yapmak çok önemlidir. Bunu en iyi anlayanlardan biri de Selim kardeşimdi. Hep bundan bahsederdi, gelen insanlara da anlatırdı. Ömrünü boş geçirmemeye çalışırdı. Muhabbetleri genel olarak bunun üzerineydi. İmana hizmeti asıl maksat bilmişti. Ölüm korkulacak bir şey değil, ölüm bir nimet ölüm bir mahlûk” ifadelerini kullandı.