Osmaniye’de depremzedeler, tüm uyarılara rağmen ölümü göze alıp ağır hasarlı binalardan eşyalarını almaya devam ediyor.

Osmaniye’de depremzedeler, tüm uyarılara rağmen ölümü göze alıp ağır hasarlı binalardan eşyalarını almaya devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 11 ilin etkilendiği ‘asrın felaketi’ olarak adlandırılan depremden önemli boyutta etkilenen Osmaniye’de çok sayıda bina yıkılırken, çok sayıda bina da hasar gördü. Hasar gören binalar boşaltılırken, vatandaşlar ise eşyalarını taşımaya devam ediyor. Merkeze bağlı Adnan Menderes Mahallesi’nde bulunan depremde 2 bloku yıkılan Metin Tamer Sitesi ve Sefa Evler Sitesi’nde ağır hasarlı binalara gelen vatandaşlar, dairedeki eşyaları aşağıya indirmek için birbiriyle yarıştı. Dairenin balkonundan veya penceresinden eşyalarını aşağıya atan depremzedeler ağır hasarlı binaların önünde bulunan kamyonlara yükledi.

Vatandaşların eşya taşıma telaşı kameraya yansıdı.