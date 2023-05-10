Peribacaları, kayadan oyma tarihi yapıları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri ve alternatif tur etkinlikleri ile turistlerin tercih ettiği Kapadokya’da, en gözde aktivitelerden sıcak hava balon turları Nisan ayında olumsuz hava şartları nedeniyle sadece 10 gün yapılabildi.

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’da Nisan ayında 10 günlük uçuşta bin 337 sıcak hava balonu havalanırken 30 bin 282 kişide Kapadokya’yı gökyüzünden izleme fırsatı buldu.

2022 yılının aynı döneminde sıcak hava balonları 18 gün havalanırken, 2 bin 159 uçuşta 45 bin 379 yerli ve yabancı turist Kapadokya’yı kuş bakışı izleme fırsatı bulmuştu.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Kapadokya Slot merkezinin onay verdiği günlerde sabahın erken saatlerinde havalanan sıcak hava balonuna binen turistler peribacalarını, bir birinden ilginç vadileri ve açık hava müzelerini gökyüzünden görme imkanı buluyor.

Nisan ayında ki düşüşlerin olumsuz havadan kaynaklandığını söyleyen Royal Balloon Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dinler “ 2022 yılını sıcak hava balon uçuşları açışından rekor ile kapattık. Hedefimiz rekorları bir üst seviyeye çekmek ve yeni bir rekor yılı oluşturmaktı. Her ne kadar Mart ve Nisan ayında doluluk oranlarımız yüksek olsa da meteorolojik şartlar nedeniyle öngörülen uçuş sayımızın altında kaldık. Mayıs ve Haziran aylarında doluluk oranlarımız çok yüksek. Aylık uçuş sayılarımızın 15-20 bandının altına düşmemesini bekliyoruz. Gelecek dönemler için iyimseriz. Umarım toplam yolcu sayısını 700 bin civarında kapatarak yeni bir rekora imza atacağız” dedi.

Balonların olumlu hava şartlarında havalandığını söyleyen Sıcak Hava Balon Pilotu Kemal Söyler’de “Bu gün kalkış alanımız Kızılçukur vadisi. Bu gün rüzgar sakin olduğu için bu bölgeyi tercih ettik. Daha çok sakin havalarda uçuş oluyor. Balon rüzgara tabi bir araç olduğu için 10 natın üzerinde balon uçuşları olmuyor. Turizm sezonu açılmaya başladı. Yaz sezonuna giriyoruz. Bu nedenle uçuşlar artacak” şeklinde konuştu.

Annesinin hayalini gerçekleştirmek için Isparta’dan Kapadokya bölgesine gelen Kaan Sezginde, “Annem uzun zamandır Kapadokya’ya gelmek ve balona binmek istiyordu. Bu gün annemin hayalini gerçekleştirdik. Gün doğumunu yakaladık. Kapadokya zaten çok güzel. Balonların bu şekilde hareketi gerçekten muazzam” dedi.

Venezuella’dan gelen Krystal Stelling’de yaptığı açıklamada, Kapadokya bölgesine ilk defa geldiğini ve muhteşem manzara karşısında büyülendiğini söyledi.