Bursa’nın İnegöl ilçesi girişinde meydana gelen kazada otomobil, çarptığı tırın altına girdi; otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anı ise saniye saniye yakıt istasyonunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, emniyette ifadesi alınan tır sürücüsü ifadesinde "Sinyal vermiştim yakıt istasyonuna girmek için yavaşladım. O sırada bir araç arkadan çarptı. Çok üzüldüm. Sürücünün benim akrabam olması beni çok üzdü" dediği öğrenildi.

Kaza saat 01.20 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi.

İnegöl’den Bursa istikametine seyir halinde olan sürücü Bayram Uras(41) yönetimindeki 16 PF 600 plakalı otomobil, aynı yöne seyrederken yakıt istasyonuna giriş yapmak için yavaşlayan Sürücü Uğur Can Uras(22) yönetimindeki 16 KNA 49 plakalı TIR’a arkadan çarpıp altına girdi. Kaza sonucu sürücü ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112’ye bildirdiler. Kaza yerine 112, Polis ve İtfaiye Arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kurtarma seferberliği

Ekipler otomobilde sıkışan sürücüyü kurtarmak için yoğun çaba sarf ettiler. Kurtarılan sürücü, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Acı detay

Kazanın ardından ölen sürücünün amcasının oğlu olduğu öğrenilen TIR sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı. Kaza anı ise saniye saniye yakıt istasyonunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ölen sürücünün cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp kurumuna gönderildi. Kazadan hayatını kaybeden Bayram Uraz’ın cenazesi sabah saatlerinde İnegöl’ün Huzur mahallesinde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

"Çok üzüldüm"

Gözaltına alınan sürücü Uğurcan Uras’ın ifadesinde, "Sinyal vermiştim yakıt istasyonuna girmek için yavaşladım. O sırada bir araç arkadan çarptı. Çok üzüldüm. Sürücünün benim akrabam olması beni çok üzdü" dediği öğrenildi.