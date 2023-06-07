Kilis’te son zamanlarda ölümlü trafik kazalarının artmasının ardından polis ve jandarma ekipleri kentin birçok noktasında ve karayollarını havadan denetim gerçekleştirerek çalışmaları artırdı.

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü, trafik kazalarını en aza indirmek için müşterek çalışma gerçekleştirdi. Bu çerçevede ekipler, son zamanlarda ölümlü kazaların yaşandığı Kilis-Gaziantep İl Yolu, İslahiye-Hatay Devlet Karayolu, kentin şehir merkezinde ve tüm ilçelerinde işlek ve ara sokaklarda otomobil ve motosiklet sürücülerine denetim yaptı. Bu kapsamda 12 güzergahta havadan ve karadan denetim yaptı. Denetimde, yollarda oluşan trafik akışı ve kurallara uyum alışkanlıkları, makas atan, hızlı giden araçlara ve ilk önce kendi can sağlığını riske atacak tüm araç sürücüleri havadan izlendi. Belirlenen güzergahlarda kurallara uymayan sürücüler, yolda uygulama yapan ekiplere bildirildi. İhlal yaptığı tespit edilen çok sayıda araç ve sürücülerine ceza kesildi. Kazaların önüne geçmekle birlikte yakalanma riski duygusunun en üst seviyeye çıkarılması ve davranışların olumlu yönde değiştirilmesi için yapılan uygulamanın devam edeceği öğrenildi.