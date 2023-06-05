Denizli’de son zamanlarda ölümlü trafik kazalarının artmasının ardından jandarma ve polis ekipleri helikopterli denetim gerçekleştirerek çalışmaları artırdı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı, Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, trafik kazalarını en aza indirmek için müşterek çalışma gerçekleştirdi. Bu çerçevede ekipler, son zamanlarda ölümlü kazaların yaşandığı Denizli-Buldan Güney İl Yolu, Denizli-Manisa Devlet Karayolu ve Denizli-Aydın Devlet Karayolu güzergahında helikopterli denetim yaptı. Denetimde, yollarda oluşan trafik akışı ve kurallara uyum alışkanlıkları havadan izlendi. Belirlenen güzergahlarda kurallara uymayan sürücüler, yolda uygulama yapan ekiplere bildirildi. İhlal yaptığı tespit edilen çok sayıda araç ve sürücülerine ceza kesildi. Kazaların önüne geçmekle birlikte yakalanma riski duygusunun en üst seviyeye çıkarılması ve davranışların olumlu yönde değiştirilmesi için yapılan uygulamanın devam edeceği öğrenildi.