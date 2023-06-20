Eskişehir’de 1 yıl önce boşandığı, fakat aynı evde yaşamaya devam ettiği eşinin kullandığı motosiklete otomobiliyle çarparak ölümüne neden olduğu iddia edilen koca tutuklandı.

Olay, 15 Haziran Perşembe günü 20.30 sularında meydana geldi. Büyükdere Mahallesi’nde ikamet eden İdris G.(42) ile eski eşi Beyhan Gökçe (39), 13 yıl süren evliliklerinin ardından 1 yıl önce boşandı. Boşanmalarına rağmen aynı evde yaşamaya devam eden ikili arasında tartışma çıktı. Başka kadınlarla konuştuğu gerekçesiyle eski eşiyle tartışan İdris G., 10 DBA 53 otomobiline binerek evden ayrıldı. Beyhan Gökçe ise İdris G.’den yaklaşık 3 dakika sonra 26 ADP 570 plakalı motosikletiyle evden ayrıldı.

Büyükdere Mahallesi Ali Çetinkaya Caddesi üzerinde motosikletiyle seyir halinde olan Beyhan Gökçe, eski eşi İdris Güneş’in kullandığı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Beyhan Gökçe, tedavi altına alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Gökçe, 1 gün sonra hayatını kaybetti.

Olayın ardından inceleme başlatan İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri tarafından eski eş İdris G., yakalandı. Gözaltına alınan İdris G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan İdris G., ‘Eski eşi tasarlayarak kesten öldürme’ suçu çerçevesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklanan İdris Güneş’in verdiği ilk ifadesinde, “Çarptığım kişinin eşim olduğunu bilmiyordum. U dönüşü yapmak istediğim sırada yolu kontrol ettim, fakat kimseyi görmedim. Sonrasında kaza gerçekleşti. Arabadan inip baktığımda eşim olduğunu gördüm” dediği öğrenildi.