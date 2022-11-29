Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde öldüresiye dayak yiyen bir kişi, polis tarafından yaklaşık 8 saatin sonunda yarı baygın şekilde bulundu. Ağır yaralı şahıs yoğun bakıma alındı.

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde öldüresiye dayak yiyen bir kişi, polis tarafından yaklaşık 8 saatin sonunda yarı baygın şekilde bulundu. Ağır yaralı şahıs yoğun bakıma alındı.

Olay, Bolvadin ilçe merkezinde bir park kafede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçede kafe işletmeciliği yapan Mustafa K.’den bir süre haber alamayan yakınları, durumu polise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri şahsın işlettiği kafeye gittiğinde, Mustafa K.’yi feci şekilde darp edilmiş şekilde yarı baygın buldu. Polis ardından bölgeye 112 Acil servis ekipleri istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mustafa K.’yi ambulans ile hastaneye kaldırdı. Bilincinin kapalı olduğu belirtilen şahsın yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay sonrası detaylı bir inceleme başlatan ekipler, Mustafa K.’yi darp eden kişi ya da kişilerin yakalanması için inceleme başlattı.