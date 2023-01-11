Şırnak’ta arka sol ayağı kırılmış şekilde ölüme terk edilmiş halde bulunup gönüllülerin aracılığıyla emekli hayvanlar çiftliğine gönderilen eşek tedavi altına alındı. 6 saatlik operasyon yapılan eşeğe ilerleyen süreçte protez takılacağı belirtildi.

Şırnak’ta arka sol ayağı kırılmış şekilde ölüme terk edilmiş halde bulunup gönüllülerin aracılığıyla emekli hayvanlar çiftliğine gönderilen eşek tedavi altına alındı. 6 saatlik operasyon yapılan eşeğe ilerleyen süreçte protez takılacağı belirtildi.

Şırnak’ın İdil ilçesinde sol arka ayağında kırık belirlenen eşek, sınırın sıfır noktasında ölüme terk edildi. İhbar sonucunda belediye ekipleri tarafından bulunan eşek, HAYTAP ile iletişime geçilerek yaklaşık 600 kilometrelik yolculuktan sonra Osmaniye’deki Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Emekli Hayvanlar Çiftliği’ne nakledildi. Veteriner Hekim Ali Laçinbala, radyografik muayene sonucunda kırık odağını tespit ederek ameliyata aldı. 6 saatlik operasyonla kırık ayağı ampute edilen eşeğe ilerleyen süreçte protez takılacağı belirtildi.

"Ampute etmek zorunda kaldık"

Eşeğin tedavi süreciyle ilgili bilgi veren HAYTAP Başkan Yardımcısı Veteriner Hekim Ali Laçinbala, “İdil’den getirilen eşeğimiz bu zahmetli yolculuk sonucunda gerçekten yorgun ve bitki durumdaydı. İlk müdahalemizi yaptıktan sonra X-Ray muayene ile tarsal kemiklerdeki kırık tespit edildi. Kırığa internalfikasyon tekniğiyle müdahale etmemize rağmen daha alt kısımda oluşan ikinci bir kırıktan dolayı tırnağın biraz üstünden ampute etmek zorunda kaldık. Şu anda Kasım ayında açılan HAYTAP Emekli Hayvanlar Çiftliği’nde tedavisi devam etmektedir. Hayati tehlikeyi atlatan eşeğimiz buradaki hayvanlarla birlikte ölene kadar bizlerle birlikte misafirimiz olacak" dedi.