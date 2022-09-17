Batman’ın Gercüş ilçesinde beden eğitimi öğretmeni her türlü tehlikeyi göze alarak 200 metrelik kayalıklardan halat yardımıyla indiği kayalardan "kaya balı" topladı.

Batman’ın Gercüş ilçesinde beden eğitimi öğretmeni her türlü tehlikeyi göze alarak 200 metrelik kayalıklardan halat yardımıyla indiği kayalardan "kaya balı" topladı.

Gercüş ilçesine bağlı Aydınlı köyü Mağaralı mezrasında hobi olarak arıcılık yapan beden eğitimi öğretmeni Yalçın Yıldız, yüksek dağlarda uçurumların altındaki kayalıklarda buldukları balı, her türlü tehlikeyi göze alarak çıkarıyor. Öğretmeni Yalçın Yıldız, hobi olarak bu işi yaptığını ve 200 metrelik kayalara inip şifa kaynağı olan kaya balı topladıklarını söyledi. Kaya balı hasadının toplama sezonunun başladığını belirten Yıldız, "Kayaların yüksekliği değişiyor. 20 metreden başlayıp 200 metreye kadar olan kayalarımız var. Burada arının yapacağı yuvaya bağlı bir durumdur. Bu gün ise 200 metrelik kayalardan bal çıkardım" dedi.

Aile olarak yarım asırdır bu işi yaptıklarını belirten Yıldız, "Daha önce dedelerimiz bu işi yapıyordu, sonra babam bu işi yaptı. Bende küçükken rahmetli babamla gidip geliyordum ve benim hobim olmaya başladı. Bu iş, onların zamanında dağcılık malzemesi olmadığından dolayı onlar daha zor bir şekilde çıkartıyorlardı. Ben gönüllü olarak Bursa’da Afat biriminde dağcılık eğitimi aldım ve daha rahat bir şekilde kayalara inip balı çıkartıyorum" diye konuştu.

"Bu sene balı hasta ve yaşlılara veriyoruz"

Kaya balının faydalarının çok olduğunu ifade eden Yıldız, "Bildiğim kadarıyla deri hastalıklarına ve kanser hastalarına çok iyi geliyor. Özelliklede gözler için çok iyidir. Bir örnek olarak bunu söyleyebilirim; geçen hafta internet üzerinden Antalya’dan yaşlı bir vatandaş beni aradı gözleri için bal istedi. Her sabah gözlerine bir damla bal koyup iyileştiğini söyledi. Bende buradan yarım kilo süzme bal ücretsiz bir şekilde gönderdim. Bu balı bu sene hasta ve yaşlılarımız için toplayacağım" ifadelerinde bulundu.

"Bu işi hobi olarak yapıyorum"

Bu işi hobi olarak yaptığını kaydeden Yıldız, "Kahve ve kıraathanelere takılacağıma ve teknolojinin esiri olmaktansa bu spor etkinliğini yapıyorum ve benim için daha iyi ve daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Bunu da herkese tavsiye ederim. Bu işin tehlikesi çok. Bu işin eğitimini almayan kişiler hiçbir zaman denemeye bile kalkmasın çünkü tehlikesi çok. Eğitimini aldığımdan dolayı benim için herhangi bir tehlikesi yoktur" şeklinde konuştu.

Kutbettin Aslan ise kaya balı hasadını yaptıklarını, işin dedelerinden kalan bir miras olduğunu dile getirdi. Aslan, "Bu balın özelliği tamamen organiktir, içinde herhangi bir katkı maddesi olmadığından dolayı ilaç niyetine çoğu insan bu balı kullanmaktadır. Bu iş tabii ki de çok tehlikelidir. Eğitimini almayan kişiler bu işe kalkışmasın. Yalçın arkadaşımız bu işin eğitimini almış bundan dolayı bizde birlikte yapıyoruz" dedi.