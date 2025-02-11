Mersin’in Erdemli ilçesinde motosiklette bulunan 2 kişi kamyonetin altında kalmaktan saniyeyle kurtuldu. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücü ve arkadaşının durumunun iyi oluğu öğrenildi. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, ilçeye bağlı Kocahasanlı Mahallesi Kerim Kiya ile Kamil Cırık caddelerinin kesiştiği noktada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, E.T. idaresindeki 33 VEK 62 plakalı kamyonet Mersin-Antalya D-400 karayolu istikametine doğru döndüğü sırada karşı caddeden gelen A.B.K., yönetimindeki 33 ATD 871 motosikleti panikle kaydırdı. Kayan motosiklet, kamyonetin arka kısmına çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve arkasında bulunan E.K. yere savrularak yaralandı. Ölümden kıl payı kurtulan motosiklettekilerin o anları ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 2 yaralı ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, durumlarının iyi olduğu bildirildi.