Antalya’nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkıp elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Aracın direğe çarptığı an güvenlik kamerasına yansırken, 2 gencin kaza yapan otomobilin yanı sıra bir başka aracın altında kalmaktan kurtulduğu görüldü.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkıp elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Aracın direğe çarptığı an güvenlik kamerasına yansırken, 2 gencin kaza yapan otomobilin yanı sıra bir başka aracın altında kalmaktan kurtulduğu görüldü.

Kaza, Antalya-Manavgat D-400 Karayolu Yavrudoğan Mahallesi’nde meydana geldi. Okyay Okay idaresindeki 07 AOE 474 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında akaryakıt istasyonu girişindeki elektrik direğine çarparak takla attı. Kazada yaralanan ve vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkarılan Okay, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ölümden döndüler

Kaza anı yol kenarındaki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Otomobilin trafik ışıklarını geçtiği, yolun hem sağ hem de sol şeridinde araç bulunduğu sırada aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptığı görüldü. 2 gencin ise kaza yapan aracın yanı sıra bir başka aracın altında kalmaktan kurtulduğu görüldü. Kazanın şokunu kısa sürede atlatan gençler, kaza yapan otomobil sürücüsünün yardımına koştu. Kaza yapan kişinin Antalya’da avukatlık yaptığı ve Manavgat Adliyesi’nde duruşmaya katılmak için ilçeye geldiği bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.