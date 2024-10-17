Sivas’ta ölüm ölüm yolu olarak bilinen Taşlı Dere mevkiinde bir otomobil virajı alamayarak defalarca takla attı, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas-Kayseri karayolu Taşlı dere mevki mescitli köyü yakınlarında meydana geldi. Bir çok ölümlü ve yaralanmalı kazanın yaşandığı viraja giren otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yoldan çıktı. Kazada sürücü yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin yoldan çıktığı ve bir çok kez takla attığı görüldü.