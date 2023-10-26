Erzurum’un Tortum ilçesine bağlı Pehlivanlı Mahallesi’nde bulunan ve "ölüm virajı" olarak anılan keskin viraj, yeniden düzenlendi.

Erzurum-Artvin Karayolu Tortum Pehlivanlı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan kavşağında Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerince önemli düzenlemelere tabi tutuldu. Yol, ışıklı tabelalar, şerit uyarı sistemleri ve bariyerlerle donatıldı. Geçtiğimiz günlerde yaşanan ölümlü kaza sonrasında, viraj daha da güvenli hale getirildi.

Kavşağın her yıl onlarca kaza ve ölüme sebep olması nedeniyle, bölge halkı tünel yapılmasını istiyor. Yolun artık daha güvenli olması olumlu bir adım olsa da, tünel projesiyle bu tehlikeli virajın tamamen ortadan kaldırılması hedefleniyor. Vatandaşlar, güvenli bir yolculuk için bu önemli projenin bir an önce hayata geçirilmesini bekliyor.

Mahalle sakinlerinden Aytekin Er, “Ölüm virajında yaşanan kazalar sonra kaza ile yeniden gündeme geldi. Virajda güzel bir çalışma yapıldı. Şeritler yeniden çizildi. Işıklı tabelalar konuldu. Bariyerler yenilendi. Yol daha güvenli ancak kesin çözüm için tünel yapılması lazım” diye konuştu.