Ölüm şairi olarak bilinen ve 35 yaş şiiri ile hafızlarda yer alan Türk şair-yazar Cahit Sıtkı Tarancı’nın yeğeni Yılmaz Tarancı, 2020 yılında korona virüse yenik düştü. Ailesi, evlatlarının 350 kitabını Talaytepe Anadolu Lisesine bağışladı.

Ölüm şairi olarak bilinen ve 35 yaş şiiri ile hafızlarda yer alan Türk şair-yazar Cahit Sıtkı Tarancı’nın yeğeni Yılmaz Tarancı, 2020 yılında korona virüse yenik düştü. Yazar Tarancı, şiirlerinde ölüm teması ve ‘Yaş 35, yolun yarısı eder’ sözleriyle hafızalarda yer alırken, yeğeni de 36 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Yılmaz Tarancı’nın annesi Fatma Tarancı, oğlunun eğitim hayatı boyunca alıp okuduğu ve daha sonra evde kütüphane oluşturduğu kitaplarını ülkeye, topluma katkı sağlayacak gençlerin faydalanması için merkez Kayapınar ilçesinde bulunan Talaytepe Anadolu Lisesine bağışladı.

350 kitap tasnif edilerek okulun Z Kütüphanesinde Yılmaz Tarancı bölümü oluşturuldu. Tarancı’nın arkadaşlarının vesilesiyle kitaplar kitaplığa yerleştirilip öğrencilerin okumasına bırakıldı.

Oğlunun kitapları çok sevdiğini söyleyen Fatma Tarancı, gençler okusunlar diye yardımcı olduğunu dile getirdi. Oğlunun da sabahlara kadar okuduğunu, ders çalıştığını aktaran anne Tarancı, “Oğlum 36 yaşındaydı, 30 yılı kitaplarla geçti. Çocuğum mülayimdi, toplum adamıydı. Toplumu, çocukları yaşlıları çok severdi. Diyarbakır’ı çok seviyordu, Diyarbakır aşığıydı. Büyük amcası Cahit Sıtkı Tarancı ondan gelen bir şeyde vardı” dedi.

“Lanet olsun, korona virüs çocuğumu götürdü”

Oğlunun 350-400’e yakın kitabı olduğunu belirten Tarancı, “Evde tozlanacağına onun gibi güzel gençler yetişsin. Çocukları okutmayı seviyordu. Onun gibi güzel fikirli gençler yetişsin. Hem devlete, hem ailelerine, herkese, topluma iyi insanlar çıksın. Gençlere de sesleniyorum. Okusunlar, okumaktan hiçbir zarar gelmiyor. Lanet olsun, korona virüs çocuğumu götürdü. Kitaplarını Talaytepe Anadolu Lisesine bağışladık. Arkadaşlarının yardımıyla onlara ilettim” diye konuştu.

Okulun Edebiyat öğretmeni Ahmet İşözü, Yılmaz Tarancı ailesinin kendilerine ulaştığını ve 350 kitap ulaştırıldığını kaydetti.

“Hem Cahit Sıtkı Tarancı hem de Yılmaz Tarancı köşesi olacak”

Kitapları güzel bir şekilde tasnif ettiklerini aktaran İşözü, “Ailemizin de bugün buraya gelmesi bizi mutlu etti. Bütün sinema kitaplarını buraya bıraktık. Onun dışında dini kitaplar olsun, tarihi kitaplar olsun, mitolojik kitaplar, yerli, batılı romanlar olsun hepsini tasnif ettik. Güzel bir şekilde öğrencilerimizle buluşturacağız. Ailenin de istediği bu. Öğrenciler ham Tarancı ailesini tanısınlar. Hem de Cahit Sıtkı Tarancı’ya ulaşsınlar. Özelikle gelen Yılmaz’ın nereden geldiğini bilsinler. Bunun dışında Cahit Sıtkı Tarancı köşesini de yapacağız. Hem Cahit Sıtkı Tarancı, hem de Yılmaz Tarancı köşesi olacak” şeklinde konuştu.