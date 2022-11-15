Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde bir kişi park ettiği kamyonunda ölü bulundu.

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde bir kişi park ettiği kamyonunda ölü bulundu.

Olay, saat 19.00 sırasında Altınkale Mahallesi Şehit Mustafa Gürcan Caddesi yan yolda park halindeki bir kamyonda meydana geldi. Şehirlerarası nakliyat işi yapan Sadık Azteğin (43), 43 DC 652 plakalı kamyonuna sardığı yükle Manavgat’a geldi. Yükünü buraya boşaltan Azteğin, ardından Döşemealtı ilçesine doğru hareket etti. Arkadaşı Ali Taşdemir ile akşam yemek yiyen Azteğin, daha sonra kamyonunda dinlenmeye geçti. Taşdemir ise Serik’e yükünü bıraktıktan sonra arkadaşı Azteğin’i telefonla aramasına rağmen bir türlü ulaşamadı. Durumdan şüphelenen Taşdemir, arkadaşına bakmaya geldi. Kapıları kilitli olan kamyondaki arkadaşını uyandıramayan Taşdemir, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kelebek camı kırılan kamyona girildi ve yapılan kontrolde Sadık Azteğin’in hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından Azteğin’in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

"Camı kırdılar"

Ekiplerin çalışmasını üzüntüyle takip eden Ali Taşdemir, "Dün gece kamyonu park ettikten sonra bir şeyler yedik ve saat gece 03.00 sıralarında ayrıldık. Ben Serik’e yük bırakmaya gittim. Serik’te yükümü bırakırken kendisini sürekli aramama rağmen telefonuma cevap vermedi. Ben de şüphelenerek kamyonunu bıraktığı yere geldim. Baktım içeride yatıyor, uyandıramadım. Durumu polis ile itfaiyeyi aradım. İtfaiye kamyonun camını kırdı ve öldüğünü söylediler. Bir sıkıntısı yoktu" dedi.