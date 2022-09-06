Akyazı ilçesi İnönü Mahallesinde yaşayan 83 yaşındaki Ramazan Başaran kalp yetmezliği sebebiyle 2 Eylül’de hayatını kaybetti. Böbrek yetmezliği sebebiyle tedavi gören ve eşinin cenazesine katılamayan Emine Başaran ise 5 gün sonra hayatını kaybetti. Başaran, ikindi namazı sonrasında kılınacak cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verilecek.

‘İyilik Treni’ üçüncü kez Pakistan yolunda

‘İyilik Treni’ üçüncü kez Pakistan yolunda

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