Adana’nın Kozan ilçesinde bir kıraathanede 38 yıl önce başlayan ve halen devam eden, vefat edenlerin fotoğraflarını asma geleneği sürüyor. Ölüler kıraathanesinde bu kez imam eşliğinde dua edildi

Adana’nın Kozan ilçesinde bir kıraathanede 38 yıl önce başlayan ve halen devam eden, vefat edenlerin fotoğraflarını asma geleneği sürüyor. Ölüler kıraathanesinde bu kez imam eşliğinde dua edildi

Kozan’da tarihi çarşıda yer alan ve ’ölüler kıraathanesi’ olarak bilenen Karataş kıraathanesinde ilçede vefat eden vatandaşların portreleri sergileniyor. 38 yıl önce kıraathane duvarlarına ilçede vefat eden vatandaşların fotoğraflarını asmasıyla başlayan ve yaklaşık 600 fotoğrafın sergilendiği kıraathanede müşteriler ölen hemşehrilerine dua ediyor, rahmet okuyor. Tarihi sokakta yer alan ve her gün onlarca kişinin çay molası verdiği kıraathanede bu kez de İmam Tahsin Işık, kıraathanede mahalle sakinleri ile birlikte Aşr-ı Şerif okudu.

Yılda birkaç kez ilçede vefat eden ve kıraathanede resimleri yer alan merhum vatandaşlar için dualar okunduğunu belirten kıraathane sahibi Nejat Karataş, “Burada resimler her yıl geçtikçe artıyor. Bayramlarda, cuma günlerinde yılda birkaç kez vatandaşlarımızı dualarla anıyoruz. Her gelen burada yakınlarını gördükçe dua ediyor. Kıraathanemizin farklı bir atmosferi var. İlçemizdeki vatandaşlar olsun hem de kıraathanemizi merak edenler gelip ziyaret edip hem dua okuyor hem çay molası ile dinleniyor. Biz de bugün hocamız ile ölmüşlerin ruhu için müşterilerimiz ile birlikte dualar ettik. Allah kabul eylesin” dedi.

Kıraathaneye gelenlerden Ömer Tavşanoğlu da, “Nejat kardeşim babasının yanında çalışırken bu işe heveslendi. Hobisi. Bütün çarşı, Kozan’ın rahmete kavuşmuş kişilerinin resimlerini getirir, asarlar. Burada huzur içinde geliriz çayımızı içeriz, ölenlere dua ederiz. Burası filmlere ev sahipliği yapan tarihi çarşıda nostaljik bir mekan” diye konuştu.

Müşterilerden Ejder Malik Sürücü ise, “Burada tüm ölmüşlerin resimleri var. Ölmüşlerimize rahmet okuruz. Dinleniriz. Buraya gelir dua ederiz. Burada bir aile gibiyiz. Ziyaret eder çayımızı içer dinleniriz. Geçmişi yad ederiz” ifadelerini kullandı.