Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalarda, Fethiye Ölüdeniz Mahallesi Hisarönü mevkiinde bir işletme, lojman ve 6 apart odasında arama yapıldı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalarda, Fethiye Ölüdeniz Mahallesi Hisarönü mevkiinde bir işletme, lojman ve 6 apart odasında arama yapıldı.

Yapılan aramada 10 şüpheli şahıs, 4 adet tabanca, 66 adet fişek, 4 adet sustalı bıçak, bir miktar esrar, bir miktar kenevir tohumu ve 14 adet elektronik sigara ele geçirildi.

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Operasyon sonucu ele geçirilen malzemeler ile birlikte şüpheliler gözaltına alınırken, adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.