Türkiye’nin karasuları ve limanları arasında deniz taşımacılığı haklarını yabancıların kontrolünden kurtararak, bu hakları yalnızca Türk gemi ve vatandaşlarına tanıyan Kabotaj Kanunu’nun 97. yıl dönümünü Ölüdeniz’de de kutlandı.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamalarında Ölüdeniz’deki tur tekneleri Türk Bayrağı asarak uzun süre sirenlerini çaldılar. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından tek sıra halinde bulunan teknelere müşteriler teknelere alındı. S.S Belcekız Ölüdeniz Deniz Yolcu Taşıma Kooperatifi Başkanı Volkan Kireşçi kısa bir açıklama yaparak Kapotaj Bayramı’nın önemine değindi. Kireşçi, “Bayramın ülkelerin sınırları içerisinde gemilerin ticaret yapma hakkı verilmesi demektir. Böylelikle gemiler ülke sınırları içerisinde ticaret yapmaktadır. Ölüdeniz gemisiyle, paraşütüyle, teleferiği ile bir resim haline gelmiştir. Kabotaj Bayramı’da bayrama denk geldi, çifte bayramı beraber yaşıyoruz. Bu gemiler yetmiş, seksen yıldır burada ve bayramlarımızı kutluyoruz. Ayrıca Cumhurbaşkanlığımızın eşliğinde değerli Kaymakamımız çok değerli Liman Başkanmız, Sahil Güvenlik Komutanımız, Karakol Komutanımızın destekleri ile burada faaliyet gösteriyoruz” dedi.

“Sezon umut verici”

Volkan Kireşçi sezonu da değerlendirerek, “Ölüdeniz sezon başlangıcında turizm biraz yavaş gidiyordu ama şükürler olsun ki bayramda işlerimiz yoğunlaştı. Hepimiz kazanıyoruz çok şükür. Şuan ülkemizde her şey normal umutluyuz. Daha sonra yurt dışındaki misafirlerimiz ve gruplarımız gelecekler. Bu şekilde sezon aşırı şekilde yoğun değil ama standart devam edecektir. Kimse umudunu kaybetmesin” ifadelerini kullandı.