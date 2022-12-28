Kumar oynayan 4 şahsa Kabahatler Kanunu çerçevesinde 7 bin 276 TL idari para cezası uygulanırken, olayla ilgili adli işlemlere başlanıldığı açıklandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Fethiye İlçesi Ölüdeniz Mahallesinde A.B. isimli şahsın bir işletmede kumar oynattığı bilgisinin alınması üzerine, Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen işletmede yapılan aramada 2 adet ‘Slot’ adı verilen kumar makinası ele geçirildi.

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