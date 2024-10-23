Aydın’ın Kuşadası ilçesinde ölü olarak bulunan caretta caretta, Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları tarafından karaya çıkarıldı. Hedef dışı av olarak balıkçı ağlarına takıldığı tahmin edilen carettanın boğularak öldüğü tahmin ediliyor.

Denizel biyoçeşitlilik açısından zengin kaynaklara sahip Kuşadası Körfezi’nin önemli canlı türlerinden biri olan deniz kaplumbağaları, hedef dışı av olmaya devam ediyor. Kuşadası ilçesi Yılancıburnu koyunda erkek caretta caretta ölü olarak bulundu. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) carettanın çıkarılması için çalışma başlattı. Bölgeye gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları tarafından karaya çıkarılan caretta, EKODOSD’a teslim edildi.

Carettanın hedef dışı av olduğunu düşündüklerini belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Dünya genelindeki 7 tür deniz kaplumbağasından biri olan caretta caretta türü erişkin erkek bir kaplumbağası, Yılancıburnu koyunda ölü olarak bulundu. Kaplumbağa Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı botla gelen dalgıçlar tarafından denizden çıkarıldı. EKODOSD derneği tarafından teslim alınan carettanın üzerinde yapılan incelemede, herhangi bir yara ve darp izine rastlanmadı. Erişkin erkek birey olan kaplumbağanın, Kuşadası Körfezi’nde bulunan trol veya gırgır teknelerinin ağlarına hedef dışı av olarak yakalandığı, su yüzeyine nefes almak için çıkamadığından dolayı boğularak öldüğü düşünülmektedir. Kaplumbağadan alınan doku ve keratin örnekleri DNA çalışmaları yapılmak üzere, Adnan Menderes Üniversitesi Biyoloji bölümünden Prof. Dr. Oğuz Türkozan’a gönderildi. Bölgemizde ölen deniz kaplumbağalarının genelde dişi oldukları tespit edilmekte, bugünkü gibi erkek bireylere nadir olarak rastlanmaktadır. Yapılan bilimsel çalışmalardan, çiftleşme dönemlerinde erkek bireylerin birden fazla dişiyle çiftleşerek (çoklu babalık) neslin devamı için genetik çeşitliliği artırdığı bilinmektedir. Deniz kaplumbağalarının eşeysel olgunluğa ulaşmasının 25-30 yıl sürdüğü düşünüldüğünde, ölen bu erkek bireyin kaybı popülasyonun devamı açısından çok önemlidir" dedi.