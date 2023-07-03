Mersin’de çeşitli yerlerinden yara alan caretta caretta, ölü olarak sahile vurdu.

Dünyada deniz kaplumbağalarının en önemli üreme alanlarından biri olan Mersin sahilleri, bu yıl da caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarını ağırlamaya devam ederken, merkez Mezitli ilçesine bağlı Davultepe 100. Yıl Plajından istenmeyen bir görüntü geldi. Bu sabah çeşitli yerlerinden yaralandığı görülen caretta caretta ölü olarak sahile vurdu.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen yetkililer, caretta carettayı bulunduğu yerden alarak inceleme yapmak üzere götürdü.