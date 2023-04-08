Karabük’te Filyos Çayı’nda ölü bulunan Gabon uyruklu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga soruşturmasında yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Öte yandan üçüncü kez gözaltına alınarak hakim karşısına çıkartılan şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

Karabük Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga’nın (17) 26 Mart’ta cansız bedeninin Yeşilköy mevkisindeki Filyos Çayı kenarında bulunmasına ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları kamera incelemelerinde Dina’nın 100. Yıl Mahallesi’nden Dursun A.’nın aracına bindiği ve Yeşil Mahalle’deki Karabük Valiliği önünde araçtan atladığı belirlendi. Daha sonra üniversite öğrencisinin çevre yolundaki tellerden atlayıp dere kenarına indiği tespit edilirken araç sürücüsü Dursun A.’nın da Demirçelik Kavşağı’ndan dönüş yapıp dere kenarına gittiği belirlendi. Bu gelişmelerin ardından Dursun A. yeniden gözaltına alınarak işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Üçüncü kez hakim karşısına çıkan şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.