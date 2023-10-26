Oltu İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okul önünde yüzlerce vatandaşın tansiyonunu ölçtü.

Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde farkındalık oluşturmak için öğrenciler "Cumhuriyet’in 100. Yılında Yüz Tansiyon" etkinliğinde 500 civarında Oltulu vatandaşların tansiyonlarını ölçtü. Vatandaşlar ise öğrencilerin yapmış oldukları güzel hizmetten dolayı teşekkür etti.

Tansiyonunu ölçtüren Çakır Yılmaz, “Çok güzel bir etkinlik, bir nevi staj yapıyorlar. Düşünen yapan herkese teşekkür ederim” dedi.

Oltu İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12 sınıf öğrencilerinden İlkecan Başar, “Cumhuriyet’imizin 100. yılına özel yüz yılda yüz tansiyon ölçerek farkındalık oluşturmak istedik. Etkinliğimize yoğun ilgi gösteren Oltu halkına teşekkür ediyorum. Bu etkinlikte yer aldığım için öğretmenlerime teşekkür ederim. Bütün Türkiye’nin Cumhuriyet Bayramı’nı yürekten kutluyorum” dedi.

Oltu İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi meslek dersi öğretmenlerinden Süheyla Taşçı, "Bugün öğrencilerimizle birlikte halkımızın tansiyonunu ölçüyoruz. Cumhuriyet’imizin 100. yılı kutlamaları kapsamında bu etkinliği düzenledik. Katılım sağlayan Oltululara ve öğrencilerimize teşekkür ederim” diye konuştu.