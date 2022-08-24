Erzurum’un Oltu ilçesinde Gençlik Merkezi bahçesine yapılan portatif havuzda 6-14 yaş arası çocuklar yüzme dersi veriliyor.

Erzurum’un Oltu ilçesinde Gençlik Merkezi bahçesine yapılan portatif havuzda 6-14 yaş arası çocuklar yüzme dersi veriliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliği ve koordinasyonuyla yürütülen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi çerçevesinde Erzurum Oltu İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü Oltu Gençlik merkezi bahçesinde portatif havuz yaptırıldı. Yüzme kursunda 6-14 yaş arası 500 çocuğa hizmet veriliyor.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Oltu İlçe Spor Müdürü Ömer Bektaş, “Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yüzme bilmeyen kalmasın projesi adı altında Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Oltu ilçemize 8-16 ebadında portatif havuz yaptırdı. Şuanda 500 kayıtlı öğrencimiz var. Toplam 4 grup halinde yüzdürmekteyiz. 06-14 yaş olmak üzere şuan müdürlüğümüz bünyesinde iki yüzme antrenörü, ikide can kurtaran hizmet vermekte. Bu yaz tatilinde Oltu, Olur, Narman ve Şenkaya’da çocuklarımıza ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi çerçevesinde destek vereceğiz. Havuzun ilçemizde yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Böyle bir imkanın çocuklar için güzel olduğunu kaydeden Ömer Yiğit, “Velisi bulunduğum öğrenci şuanda havuzda, bize bu imkanları sağlayan spor müdürlüğümüze gerçekten teşekkür ederim. Çocukların bunaltıcı sıcaklarda serinleyip aktivite oluşturmasına, yüzmeyi öğrenmelerini sağlayan herkese çok teşekkür ederim. Çocuklarımız telefonlardan internetten uzak kalıyorlar. İnşallah bundan sonra daha iyi projelere imza atarlar” şeklinde konuştu.