Erzurum’un Oltu ilçesinde dün gece başlayan yoğun kar yağışı, ilçe merkezinde 15 santimetreye kadar ulaştı.

Oltu Belediyesi karla mücadele ekipleri, ana caddelerdeki karları temizlemek için iş makineleriyle çalışmalara hız verdi. Ancak bazı vatandaşlar, kar birikintilerini eritmek amacıyla hortumla su sıkarak karları temizlemeye çalıştı.

Oltu’daki vatandaşlar, karın ilçeleri için önemli bir fenomen olduğunu belirterek, "Kar bizim olmazsa olmazımız. Biraz meşakkatli olsa da karı seviyoruz. Ayrıca karın meralarımıza çok faydası oluyor" ifadelerini kullandı.

Kar yağışı, bölgeye tarım açısından da katkı sağlarken yerel halkın günlük yaşamını da etkilemeye devam ediyor.