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Mevlit programına polis bekçiler ve vatandaşlar katıldı.

Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Oltu Aslanpaşa camisinde öğle namazı öncesi Şehit Polisler için mevlit okundu. Aslanpaşa müezzini ve Hazreti Ömer Camii İmam Hatibi tarafından okunan mevlidin ardından Oltu İlçe Müftüsü Sinan Cansever tarafından dua edildi.

Türk Polis Teşkilatı’nın 178’nci kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Oltu İlçe Emniyet Müdürlüğü mensuplarının katılımıyla Oltu Aslanpaşa Camii’nde şehitler için mevlit okutuldu.

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