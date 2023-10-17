Oltu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Narkorehber Etkinliği projesi kapsamında seminer düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen temel amacının ’uyuşturucu kullanımı, bağımlılığı, aile içi iletişim, çocuk/ergen iletişimi, bağımlılık sorunlarında çözüm yolları ve önerileri gibi konular ile hedef kitlenin bilinçlendirilmesi doğrultusunda Oltu İlçe Emniyet Müdürlüğünce koordine edilen Narkorehber Etkinliği projesi kapsamında Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelleri tarafından seminer düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalışan 240 personelin katılımıyla Oltu Kaymakamlığı konferans salonunda gerçekleştirilen seminere İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan tüm personel katıldı.