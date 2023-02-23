Erzurum’un Oltu ilçesinde bağımsız meclis üyesi olan Temel Demir ve Mesut Altunkaynak, siyaset tercihlerini MHP’den yana yaptı. Oltu ilçesinin Büyükşehir belediye meclis üyesi olan ikiliye özetlerini MHP Erzurum il başkanı Adem Yurdagül taktı. İl Başkanı Yurdagül, “Milletiyle el ele ve iç içe olanların siyasetteki tartışmasız ikamet adresi MHP’dir” dedi.

Erzurum’un Oltu ilçesinde bağımsız meclis üyesi olan Temel Demir ve Mesut Altunkaynak, siyaset tercihlerini MHP’den yana yaptı. Oltu ilçesinin Büyükşehir belediye meclis üyesi olan ikiliye özetlerini MHP Erzurum il başkanı Adem Yurdagül taktı. İl Başkanı Yurdagül, “Milletiyle el ele ve iç içe olanların siyasetteki tartışmasız ikamet adresi MHP’dir” dedi.

Oltu’nun bağımsız belediye meclis üyelerini MHP Erzurum İl Başkanlığı’nda konuk eden İl Başkanı Yurdagül, rozetlerini taktığı yeni meclis üyelerine hayırlı olsun diledi. Yurdagül, Temel Demir ve Mesut Altunkaynak’ın bundan böyle MHP saflarında siyaset yapacak olmalarından büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, “Yarım asırdan beridir süregelen bir hareketin ve davamızın kazandığı her bir yeni nefer, gücümüze katılan güç anlamı taşıyor. Bu çatı kaygısı millet ve devlet olanların çatısıdır. Bu çatı milletin selameti ve ülkenin bekasını ön planda tutanların çatısıdır. Dolayısıyla meclis üyesi dava arkadaşlarımız siyaset yapabilecekleri en doğru adresi seçmiş ve aramıza hoş gelmişlerdir. Bu saatten sonra meclis üyelerimize milletin derdiyle dertlenmek, ülkemizin bütünlüğü, birlik ve beraberliği için çalışmak düşecek” diye konuştu.

Millete Hizmet Yolundayız

Bağımsız belediye meclis üyeliğinden MHP saflarına katılan Temel Demir ve Mesut Altunkaynak da, İl Başkanı Adem Yurdagül’e sıcak karşılamasından duydukları memnuniyeti ifade ederek, “ ortak paydamızın millet olduğu devlet oldu hepimizin malumudur. Bizim siyasetten kendi adımıza en ufak bir beklentimiz yoktur olamaz. Bizim tek amacımız ilçemiz insanına hizmet etmek onların çözüm bekleyen sorunlarına çare olmak ve yerel yönetimlerde yeni ilçe sakinlerimizin sesi ve solu olabilmektir. Bu hedefimize doğru yürürken bundan böyle yol haritamız milliyetçi hareket partimizin yol haritası olacaktır” ifadelerini kullandı.

Oltulu vatandaşlar ise , bağımsız iki belediye meclis üyesinin MHP saflarına katılmış olmasından mutluluk duyduklarını dile getirerek, “Her iki isim de ilçemizin değerli isimleri, onları siyaseten tercihlerini yapmış olarak görmekten mutlu olduk. Hayırlı olsun” dediler.