Camiler ve Din Görevlileri Haftası Erzurum’un Oltu ilçesinde düzenlenen törenle kutlandı.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası Erzurum’un Oltu ilçesinde düzenlenen törenle kutlandı.

Mevlid-i Nebi Camiler ve Din görevlileri Haftası münasebetiyle düzenlenen “Peygamberimiz Cami ve irşat” temalı program Efkan Ala Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Program Saygı Duruşu ve İstiklal marşının okunması ile birlikte başladı. Ardından Kuran-ı Kerim okundu.

Programın açılış konuşmasını yapan Oltu İlçe Müftüsü Sinan Cansever, “Bilgi ve hikmet kardeşlik sevgiyle üstün ahlak mektebi olan nebevi mektebe camiye o minbit mektebin muallimi olan kutlu nebiye ve geçmişten günümüze peygamber varisi olmanın bilinciyle peygamberlerin yürüdüğü kutlu yolu adım adım takip ederek ömürlerini insanlık onuruna yaraşır asil bir hayatın inşası ve soylu bir gayenin ihyasına adayan din görevlilerinin kutlu vazifelerine bir arada aynı anda yer verilmesi elbette çok anlamlı ve değerli olmuştur” dedi.

Erzurum İl Müftüsü Şahin Yıldırım ise “Kıyamet kopuncaya kadar devam edecek olan sevgili peygamberimizin getirmiş olduğu ilahi mesajları anlamak hayatımızda yaşamak ve bu yaşadığımızı örnekliğinde gelecek nesillere aktarmak anlamak anlatmak üzere bir arada bulunuyoruz” dedi.

Daha sonra sinevizyon gösterimi ile devam eden programda Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kurt tarafından Onun Çağrısı imana ve güzel ahlaka çağrıya kulak ver konusu ile alakalı konferans verdi.

Yaklaşık bir buçuk saat süren konferansta Doç. Dr. Fatih Kurt, “Mevlid-i Nebi Camiler ve Din görevlileri Haftasını birlikte geçirmeye çalışıyoruz Caminin bizler için önemini bir kere daha hissediyor fedakarca hizmet eden her birimizin yetişmesinde etkisi ve katkısı olan din görevlilerimizi hem çalışanlarını hem de emektarlarını saygıyla hatırlıyor dua ediyoruz” dedi.

Programın sonunda Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal Doç.Dr.Fatih Kurt’a Oltu taşı tesbih hediye etti.

Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı İl Müftüsü Şahin Yıldırım ve programa katılan çevre İlçe müftülerine birer tesbih hediye etti.

Program toplu hatıra fotoğrafı çekilmesi ile birlikte son buldu.