Oltu’da Şiddetli fırtına ve dolu karışık sağanak yağmur etkili olurken ilçede çatılar uçtu elektrik direği ve ağaçlar yıkıldı, kaledeki bayrak yırtıldı.

Oltu ilçesinde bugün saat 11.00 sıralarında aniden başlayan şiddetli fırtına ardında dolu ile karışık sağanak yağmur çatıları uçurdu enerji nakil kablolarını kopardı. Fırtınada Oltu Kalesindeki bayrak yırtıldı.

Oltu Halitpaşa mahallesinde besicilik yapan Aykul Kul’a ait ahırın çatıları uçtu çatı saçları enerli nakil kablolarına çarparak kopardı. Oltu Aras Elektirik ekipleri Olaya anında müdahale ederek tehlikeyi önlediler. Aras Elektrik ekipleri kopan kabloları toparladılar elektrikleri kestiler yağmur sonrası yeniden enerji verecekler.

Ahırının çatısı Uçan Aykul Kul, “İlçemizde elverişsiz hava koşulları nedeni ile fırtına oluştu ağaçlarımız elektrik direğimiz çatılarımız uçtu ahırımızda besi yapmaktayız, tabi her zaman Devletimizin desteğini gördük her zaman yanımızda oldu. Şuan zararımız büyük umarım Devletimiz bize destek olur zararımızı telafi eder besiciliğimize devam ederiz” dedi.

Fırtına esnasında babasın yanında ahırın yanında olan İbrahim Semih Kul (12) “Hayvanlarımız fırtınadan çok korktular dışarı kaçtılar onları otlatmaya götürecektik yağmur yağınca çatılar uçunca götüremedik” dedi.