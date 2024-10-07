Erzurum’un Oltu ilçesinde İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü saldırılar nedeniyle Filistin’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve Gazze hakkına destek olmak amacıyla “Soykırıma İsyan, Filistin’e Destek Yürüyüşü” düzenlendi.

Yürüyüş, Oltu Gençlik Merkezi önünde kalabalık bir topluluğun katılımıyla başladı. Meşale ve pankartlarla gerçekleştirilen sessiz yürüyüş, Erzurum Caddesi boyunca ilerleyerek Kale Meydanı’nda son buldu. Kale Meydanı’nda gençlik merkezi öğrencileri, Gazze ile ilgili resimler çizerek bir sergi açtı. Etkinlik, Aslanpaşa Müezzini tarafından okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Oltu İlçe Müftüsü Veysel Çelebi de programda bir konuşma yaparak dua etti. Ardından gerçekleştirilen sinevizyon gösterimi ile program sona erdi.

Programa Oltu Kaymakamı Mustafa Çeklik, Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, Oltu Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Küçükbekir, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Cünenyt Kazdal, İlçe Emniyet Müdürü Yasin Pala, İlçe Jandarma Vekili Jandarma Başçavuş İbrahim Bilgin, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhami Şahin, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ömer Bektaş, Oltu Gençlik Merkezi Müdürü Tuncay Yıldırım, İlçe Müftüsü Veysel Çelebi, AK Parti İlçe Başkan Vekili Metin Polat, Belediye Başkan Yardımcısı İsrafil Aslan, okul müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.